محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –
لا تقتصر أهمية النظارة الشمسية على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية فحسب، بل إنها تعد أيضا قطعة إكسسوار تضفي لمسة أناقة نهائية على المظهر.
وقالت كيرستين كروشينسكي، من جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية، إن الجاذبية تمثل عنوان موضة النظارات الشمسية في صيف 2019؛ حيث تخطف النظارات الأنظار إليها بأحجامها الكبيرة وعدساتها الملونة.
حجم XXL
وأوضحت كروشينسكي أن النظارة الشمسية تطل هذا الموسم بحجم XXL، وتُعرف هذا الموديلات باسم “Shield”؛ حيث تشتمل النظارة على عدسات من لوح واحد لتضفي على المظهر طابعا عصريا للغاية.
وأضافت الخبيرة الألمانية أن النظارة الشمسية تتألق هذا الصيف بأشكال هندسية كالدائرة والمثلث والمربع، مشيرا إلى أن الموديلات ذات الشكل المسدس تشهد رواجا كبيرا هذا الموسم.
ألوان زاهية
وفيما يتعلق بالألوان، أوضحت كروشينسكي أن عدسات النظارات الشمسية تتألق هذا الصيف بألوان زاهية كالأصفر الشمسي والأزرق البحري والبنفسجي والأخضر الليموني والمرجاني.
وأشارت كروشينسكي إلى أن هذا الصيف يشهد رواجا كبيرا للأطر البيضاء، والتي تتناغم مع عدسات ذات ألوان كلاسيكية. ولإطلالة أكثر جاذبية تعانق الأطر البيضاء أذرع ملونة.
وأردفت الخبيرة الألمانية أن الموديلات الرجالي تكتسي هذا الصيف بالدرجات الترابية كالبني والزيتوني والأخضر الداكن، والتي تتمتع بطابع هادئ ورزين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجاذبية عنوان موضة النظارات الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.