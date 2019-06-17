الزبادي يقضي على دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 -

أكدت مجلة نيوترشن الألمانية أن تناول الزبادي خالي الدسم الغني بالكالسيوم الذي يحفز الجسم على حرق مزيد من الدهون وعدم تكوين كميات جديدة من الدهون في الجسم، وهذا ما أكدته دراسة حديثة، أن الزبادي قادر على التخلص من "الكرش".

ونقلت وكالة "كويت نيوز" عن متخصصين في السمنة والنحافة، إن تناول الزبادي يساعد في التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن (الكرش)، لما يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في الهضم، والتخلص من الانتفاخ، إضافة إلى أنه يعمل على تقوية المعدة، وتطهيرها من الفضلات، ويفضل تناوله في الليل أو قبل النوم لأنه يعد من الأطعمة سهلة الهضم، بحسب ما جاء بموقع "البيان".

علاج

ويساعد الزبادي في حرق الدهون في الجسم ويقوي العضلات، كما أنه يستخدم كغذاء علاجي، حيث يساعد في تقليل الإصابة بسرطان القولون لقدرته على زيادة نشاط الجهاز المناعي، ويعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ومقاوم للالتهابات الطفيلية. ويوجد في الزبادي بروتينات تساعد في خفض ضغط الدم، ما يجعله خط دفاعي قوياً يوقف ترسب الكوليسترول على جدران الشرايين، خصوصاً التي تغذى القلب والمخ. ويعد الزبادي غذاء مثالياً في حالات التهاب الكبد والكلى وضعفها وتخمرات المعدة، حيث إنه طارد للغازات ومدر البول، ومكافح للحصى في المثانة والكلى.