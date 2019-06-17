آلاء: مشكلة جوزي إنه بيحب يجادلني جدًا.. وأديب: متضيعوش وقتكم

اشتكت متصلة تٌدعى "آلاء" إلى الفنانة رجاء الجداوي من بعض المشاكل التي واجهتها منذ زواجها، وذلك في مداخلة هاتفية مع فقرة "إسأل رجاء" التي يقدمها الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت آلاء: "أنا لسه متجوزة جديد بقالي سنة بس مشكلة جوزي أنه بيحب يجادلني جدًا وأنا بحب أدخل في نقاش معاه بس هو بيحب يجادل معايا جدا ومبعرفش أحول الموضوع لنقاش عشان أوصل لحل للمشكلة اللي احنا فيها والجدل بيقلب لخناقة في الأخر".

ونصحها الإعلامي عمرو أديب قائلًا: "يا جماعة متضيعوش وقتكم انتي عايزة إيه وهو عايز إيه وانتهينا والنساء من المريخ والرجال من القمر ودول عقليتين مختلفتين".

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