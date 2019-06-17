عرض أزياء "إرمينيغيلدو زيغنا" للرجال على الرمل في إيطاليا

شهد فندق Sesto San Giovanni فى مدينة متروبوليتان فى ميلانو لومباردى شمال إيطاليا عرض أزياء رجال مميز على الرمل، حيث كانت إضاءة المعرض هى أبرز ما يميز الأناقة بألوان الجواهر الغنية والخياطة الراقية.

ويعتبر العرض مزيج غريب بين كونها مميزة وتقليدية فى الوقت ذاته، كانت مجموعته الأخيرة ملحوظة بسبب شكلها الدقيق، حيث ابتعدت عن أزياء الشارع، وكانت المجموعة عصرية ومتنوعة بين البذل الكلاسيكية والملابس الكاجوال بألوانها المختلفة.

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وصنعت نسبة 20% من الملابس المعروضة من النايلون والصوف التى تم صناعتها من "إعادة التدوير"، ووفقًا لموقع "فوج"، فإن 20% من الصوف يضيع فى مرحلة الغزل، وأخرى فى مرحلة النسيج، ثم 10% أخير فى مرحلة القطع، وهنا تم استخدام هذا الصوف، وكذلك النايلون المقطوع أيضًا لصنع قطع جديدة تمامًا أو خلطها بمواد "جديدة" أخرى لصنعها.

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