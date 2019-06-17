منها الجوافة.. 6 فواكه تساعد في علاج الإمسك

قالت تقارير حديثة للجمعية الأمريكية، إن بعض الفواكه تساعد في علاج الإمساك منها كما ذكرها موقع "daily medical".

المانجو

خلال موسم الصيف احرص على تناول 300 جرام من المانجو كل يوم، فهي تعمل كمسهل طبيعي يزيد من مرات الإخراج.

الزبيب

يتوفر العنب المجفف أو الزبيب على مدار العام، وهو غني بالألياف، ويعتبر من أفضل العلاجات للإمساك، كما يناسب الحوامل.

الجوافة

تزيد الجوافة من إنتاج المخاط سواء في الأنف أو الأمعاء، ولذلك تأثير مليًن على الإخراج، إلى جانب أنها غنية بالألياف. تناول عصير الجوافة يضمن لك إفراغ الأمعاء بسهولة خاصة إذا أضفت إليه بعض أوراق الكزبرة.

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التين

يوصف التين المجفّف والماء الدافئ كواحد من أقوى الملينات والمسهلات الطبيعية، وعند تناول التين الطازج مع الحليب يمكنك الحصول على النتيجة نفسها.

البرتقال

لا تقتصر فائدة البرتقال على فيتامين "سي" فقط، تناول برتقالتين واحدة في الصباح وأخرى في المساء لتنتهي تماماً مشكلة الإمساك.

الليمون

أضف ملعقة من عصير الليمون إلى ربع كوب ماء دافئ في الصباح، وتناولها قبل الإفطار على معدة فارغة.

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