عمرو أديب يستنكر عدم الاحتفال بعيد الأب: "كأن الأب ده مالوش أي لزمة"

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاحتفال بيوم "عيد الأب" على مستوى العالم.

وقال أديب خلال تقديمه حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "النهاردة العالم كله بيحتفل بعيد الأب وكأن الأب ده مالوش أي لزمة".

واستنكر أديب الاهتمام بعيد الأم وعدم الاهتمام بعيد الأب: "الأب هو سبب الوجود وسبب الحياة وهو اللي بيشتغل وهنا ولا كأن الأب له لزمة ومش عاوزين هدايا وعاوزين كل سنة وأنت طيب بس".

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ووجه أديب تهنئة للآباء: "كل سنة وانتوا طيبين وعيد أب سعيد وعيد الأب صمت غير عادي وحبيت أقولكم إنها مسألة مضيقاني لحد دلوقتي".

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