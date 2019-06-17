عمرو أديب يستنكر عدم الاحتفال بعيد الأب: "كأن الأب ده مالوش أي لزمة"

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاحتفال بيوم "عيد الأب" على مستوى العالم.
وقال أديب خلال تقديمه حلقة برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "النهاردة العالم كله بيحتفل بعيد الأب وكأن الأب ده مالوش أي لزمة".
واستنكر أديب الاهتمام بعيد الأم وعدم الاهتمام بعيد الأب: "الأب هو سبب الوجود وسبب الحياة وهو اللي بيشتغل وهنا ولا كأن الأب له لزمة ومش عاوزين هدايا وعاوزين كل سنة وأنت طيب بس".
ووجه أديب تهنئة للآباء: "كل سنة وانتوا طيبين وعيد أب سعيد وعيد الأب صمت غير عادي وحبيت أقولكم إنها مسألة مضيقاني لحد دلوقتي".
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