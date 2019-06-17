أهدت الفنانة رجاء الجداوي، ميدالية على الهواء، للإعلامي عمرو أديب، بمناسبة "عيد الأب"، وذلك خلال برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".
وقال "أديب"، :" أخيرا، فيه حد افتكر الأب، الأب ده غلبان ومسكين، اللي بيشقى ويتعب ولا حد بيسأل ويقوله أنت فين"، فيما ردت الجداوي: "الناس على طول بتشكر الأب عشان هو اللي أنجبهم، وبعدين الراجل يعد العمود الفقري في البيت".
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تهدي عمرو أديب ميدالية على الهواء في عيد الأب: الرجل عمود البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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