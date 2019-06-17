رجاء الجداوي تهدي عمرو أديب ميدالية على الهواء في عيد الأب: الرجل عمود البيت

أهدت الفنانة رجاء الجداوي، ميدالية على الهواء، للإعلامي عمرو أديب، بمناسبة "عيد الأب"، وذلك خلال برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر".

وقال "أديب"، :" أخيرا، فيه حد افتكر الأب، الأب ده غلبان ومسكين، اللي بيشقى ويتعب ولا حد بيسأل ويقوله أنت فين"، فيما ردت الجداوي: "الناس على طول بتشكر الأب عشان هو اللي أنجبهم، وبعدين الراجل يعد العمود الفقري في البيت".

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