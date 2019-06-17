متصلة تشكو لعمرو أديب جدال زوجها: "بقاله 31 سنة مبيسكتش ومبيملش"

اشتكت متصلة تدعى فضيلة من جدالها المستمر مع زوجها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة رجاء الجداوي في حلقة الأحد من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت "فضيلة": "النقاش مع جوزي مبيجبش نتيجة وبقاله 31 سنة جواز وقاعد على الدائري بيتكلم رايح جاي وبقاله 31 سنة مبيسكتش ومبيملش وفظيع".

وتابعت: "هو بيحب الجدل وبيحب الكلام ومفيش نتيجة"، مشيرة إلى أن زوجها يحب ذلك "نفس المواضيع من 31 سنة وعامل 10 رجالة في الكلام وأنا جالي صمت وتأمل وبقيت متأملة وأسيبه يعمل اللي يعمله".

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