"مش عارفة أجيب لولادي مصاريف الأكل".. سيد تشكو طليقها لتجاهله النفقة

عرض برنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، تقريرا عن النفقة التعليمية للأطفال بعد انفصال الزوج والزوجة. وقالت إحدى السيدات: "مش عارفة أجيب لولادي مصاريف الأكل والشرب فهجبلهم إزاي مصاريف المدارس". Advertisements وأشارت أخرى: "اتعودت على إني أدفع فلوس المدارس وبعدين أستنى أما أبوهم يبعت الفلوس بعدها بكام شهر لكن لحد دلوقتي مبعتش حاجة". وأوضحت أخرى، أن المطلقات يحصلن على أحكام بالنفقة لكن يكون من الصعب جدا تنفيذ الأحكام. ​

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