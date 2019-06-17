5 طرق طبيعية تمنع ظهور تجاعيد الجبين

عادة ما تسبب تجاعيد جبين الرأس الإزعاج لبعض الناس، خاصة لدى السيدات، إذ ترغبن دائمًا في الحفاظ على صفاء بشرتهن ونقائها، لذلك يبحثن عن الطرق التي تمنع ظهور تلك التجاعيد.

وعرض موقع "توب 10 هوم ريميديز" بعض الطرق الطبيعية التي تساعدك في التخلص من تجاعيد الجبين دون الحاجة إلى إجراء جراحات تجميلية.

بينها زيوت البشرة.. مواد تجميلية احذري استخدامها عند التعرض للشمس

ترطيب الجسم

تناول كميات كبيرة من السوائل من الطرق الإيجابية التي تقضي على علامات الشيخوخة المبكرة في الجلد، فعدم تناول كميات من المياه تصبح البشرة جافة وهو ما يعرضها للشيخوخة المبكرة.

تمارين الوجه

توجد بعض التمارين المخصصة للوجه، وبإمكانها تحفيز نمو العضلات الأساسي، وهو ما يؤخر من عملية شيخوخة الجلد.

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فوائد ماء جوز الهند على البشرة

الصبار

يعرف الصبار بأنه من المواد المرطبة التي تساعد على استعادة رطوبة ومرونة البشرة التي تصبح نضرة وناعمة، كما أنه من المواد الآمنة التي لا تترك آثار سامة على الجلد.

قناع القهوة

أفادت إحدى الدراسات التي نشرت في عام 2013 بأن التطبيق الموضعي لمستخلص القهوة يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وتصبغات الجلد، ويسحن المظهر العام للبشرة.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من المكونات التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة مكافحة التجاعيد، فهو مرطب طبيعي يمتصه الجلد بالكامل ويساعد على حمايته من أضرار الجذور الحرة.

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