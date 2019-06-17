طريقة عمل السبرينج رول

حضري لأطفالك السبرينج رول، بدلًا من الأكلات التقليدية، وقدميها مع المكرونة بالصلصة، والسلطات.
وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف سالي فؤاد.
المكونات:
شرائح سبرينج رول
ملعقة كبيرة زيت
ثوم مفروم
ملعقة زنجبيل مفروم طازة
كوب كرنب أبيض
ملعقة خل
كوب كرنب أحمر
كوب جزر
بصل أخضر
ملعقتين صويا صوص
ملح - فلفل
ملعقة عسل ابيض
1/4 ملعقة زيت سمسم
بيضة مخفوقة
طريقة التحضير:
شوحي الثوم في الزيت، وضيفي له الزنجبيل، والكرنب، وقلبي جيدًا.
ضيفي الصويا صوص وزيت السمسم والخل والعسل والملح والفلفل .
افردي شرائح السبرينج رول، وقومي بحشوها بالخليط السابق، ثم ابدأي بلفها بشكل "رول".
بفرشاة ضعي البيض على وجه الخليط، ثم ادخليها الفُرن حتى تنضج.
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