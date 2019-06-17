طريقة عمل السبرينج رول

حضري لأطفالك السبرينج رول، بدلًا من الأكلات التقليدية، وقدميها مع المكرونة بالصلصة، والسلطات.

وإليكِ الطريقة بخطوات الشيف سالي فؤاد.

المكونات:

شرائح سبرينج رول

ملعقة كبيرة زيت

ثوم مفروم

ملعقة زنجبيل مفروم طازة

كوب كرنب أبيض

ملعقة خل

كوب كرنب أحمر

كوب جزر

بصل أخضر

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ملعقتين صويا صوص

ملح - فلفل

ملعقة عسل ابيض

1/4 ملعقة زيت سمسم

بيضة مخفوقة

طريقة التحضير:

شوحي الثوم في الزيت، وضيفي له الزنجبيل، والكرنب، وقلبي جيدًا.

ضيفي الصويا صوص وزيت السمسم والخل والعسل والملح والفلفل .

افردي شرائح السبرينج رول، وقومي بحشوها بالخليط السابق، ثم ابدأي بلفها بشكل "رول".

بفرشاة ضعي البيض على وجه الخليط، ثم ادخليها الفُرن حتى تنضج.

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