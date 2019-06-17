أعراض الفتق

يتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بمرض الفتق، وهو بروز النسيج الداخلي للأمعاء، ويحدث عادًة الفتق نتيجة وجود ضعف ما في جدار البطن.

تورم في منطقة الفتق أو امتلائه بشكل غير طبيعي.

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انتفاخ تحت الجلد.

ألم في منطقة الفتق.

ثقل في البطن، يصل للإمساك أو وجود دم في البراز.

الشعور بالحرقان في المعدة.

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