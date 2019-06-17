هل تزيد الأطعمة الغنية بالحديد من فرص الحمل لدى المرأة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– لمياء يسري:
تلجأ الكثير من السيدات حول العالم إلى تناول الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامينات الحديد، اعتقادًا أنها تزيد من فرص الحمل، على الرغم من عدم وجود دليل علمي لذلك، بحسب ما أوضحته الدراسة المنشورة عن جامعة "boston" الأمريكية.
وأوضحت الدراسة أن الحديد المستخرج من اللحوم ليس له أي تأثر على زيادة فرص الحمل لدى المرأة، في حين يؤثر الحديد المستخرج من الخضراوات أو المكملات الغذائية بنسبة ضئيلة مع النساء الذين سبق لهم الحمل والولادة من قبل، وخاصة ممن يعانين من أيام حيض صعبة ومؤلمة بشكل كبير.
وتنصح الدكتورة إليزابيث هاتش، أستاذ الدراسات العليا في علم الأوبئة، السيدات التي تريدن الحمل، أن يتناولوا فيتامينات متعددة، وخاصة حمض الفوليك.
وشملت الدراسة 2969 امرأة في أمريكا الشمالية، ومجموعة أخرى مكونة من 1693 في الدنمارك، واعتمدت الدراسة على استكمال استبيانات كل ثمانية أسابيع، على مدار عام، لتحديد مدى تأثير الحديد والمكملات الغذائية عليهن.
وحمض الفوليك الذي أشارت الدراسة إلى أهميته أثناء الحمل، يساعد على تجنب حدوث تشوهات خلقية للأجنة خاصة في الأسابيع الأولى، وهي الفترة التي يتكون فيها المخ والحبل الشوكي.
وبشكل العام، فإن حمض الفوليك يساعد على حفظ التوازن للهضم، وتوزيع الحديد داخل الجسم، فيقي الجسم من الأنيميا، ويقلل الإصابة بمرض السرطان للجهاز الهضمي والقولون.
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