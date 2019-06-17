بدون طبيب.. 9 نصائح ليلية لضبط معدل السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد سلطان: يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة التي تتطلب نظامًا صحيًا متوازنًا للتحكم في مستويات سكر الدم، والوقاية من أي مشكلات قد تحدث للمصابين به. لمزيد عن معدل السكر في الدم.. اضغط هنا

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