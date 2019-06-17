تمارين البطن لا تخلصك من الكرش.. إليك فوائدها الحقيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي:
الكرش من المشكلات التي يعاني منها الكثير، ما يجعل أصحابه يلجأون إلى ممارسة تمارين البطن، للتخلص منه، ولكن دون جدوى، فما السبب وراء ذلك؟
هل تمارين البطن تخلصك من الكرش؟
يقول الدكتور كريم جمال، متخصص في التعذية العلاجية، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إن عضلات البطن من أضعف العضلات الموجودة بجسم الإنسان، ما يجعلها من المناطق التي تتراكم بها الدهون، مشيرًا إلى أن تمارين البطن لا تسهم في التخلص منها، بل تساعد فقط على شد وتقوية العضلات الموجودة بتلك المنطقة.
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