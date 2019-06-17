الامارات | أفراح الشامسي والنعيمي والساعدي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والنعيمي والساعدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد ناصر علي الشامسي حفلاً بمناسبة زفاف نجليه منصور إلى كريمة سالم سعيد محمد النعيمي، وعلي إلى كريمة سيف حمد سيف الساعدي. وحضر الحفل الذي أقيم بقاعة الظاهر للأعراس في مدينة العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وتضمن الحفل عروضاً فنية تراثية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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