الامارات | أفراح الدرمكي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الدرمكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة محمد خلفان الدرمكي بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة جمعة سالم طبير الدرمكي. وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الخبيصي بمدينة العين، الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من شيوخ القبائل والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع من المدعوين. وشاركت فرق العيالة بعروض وفقرات متنوعة من التراث الشعبي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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