الامارات | أفراح الشامسي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف سعيد بن عبود الشامسي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سالم حارب سعيد الشامسي، وذلك في قاعة الأفراح في منطقة زاخر بمدينة العين.

وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.

وحضر الحفل إلى جانب سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من المسؤولين.