- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الشامسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف سعيد بن عبود الشامسي، بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة سالم حارب سعيد الشامسي، وذلك في قاعة الأفراح في منطقة زاخر بمدينة العين.
وهنأ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان العريس وذويه، وبارك لهم أفراحهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة ومستقرة.
وحضر الحفل إلى جانب سموه الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، وعدد من المسؤولين.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الشامسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.