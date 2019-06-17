الامارات | «غرين بلانيت» تطلق سلسلة لقاءات فريدة مع الحيوانات

شكرا لقرائتكم خبر عن «غرين بلانيت» تطلق سلسلة لقاءات فريدة مع الحيوانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق «ذا غرين بلانيت» باقة جديدة من اللقاءات التفاعلية الفريدة لمحبي استكشاف عالم الحيوانات عن كثب للراغبين في مواجهة مخاوفهم.

وسيتمكن الضيوف، ابتداء من اليوم، من لقاء مجموعة من الطيور الاستثنائية وحملها وإطعامها، بما فيها الطوقان ذو المنقار الملون وببغاء الكايك الذكي.

ويمكن للزائرين أيضاً الاقتراب من الزواحف، وهي واحدة من أكثر الفصائل المهابة في عالم الحيوان. وتتيح هذه الفعالية للضيوف فرصة نادرة لحمل مجموعة متنوعة من الزواحف، بما في ذلك السحالي، أبوبريص أو الوزغ، والسلاحف، والحرباء، وحتى الثعابين.

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كما سيكون الضيوف مدعوين لمواجهة مخاوفهم يومياً الساعة 4:30 مساءً مع لقاء الحشرات، من خلال لمس مجموعة منها مثل الدودة الألفية، والصراصير، والديدان، والعنكبوت الذئبي.

إضافة إلى ذلك، توفر ذا غرين بلانيت للمجموعات الصغيرة فرصة الاقتراب أكثر من بعض الحيوانات، من خلال فعالية «اعرف وتعرف» التي تتيح لهم حمل الثعابين أو السحالي والتقاط الصور معها.

وتضاف هذه الفعاليات الجديدة في ذا غرين بلانيت إلى القائمة المتوافرة حالياً، والتي تشمل لقاءات حصرية مع حيوان الكسلان الشهير والسنجاب الطائر، بالإضافة إلى فعالية إطعام أسماك البيرانا التي تتم يومياً في الساعة 4 عصرا.

سواء كنت متحمساً للمس ثعبان، أو مشاهدة حرباء عن كثب أو ترغب في مواجهة مخاوفك من العناكب الكبيرة، تقدم «ذا غرين بلانيت» فعاليات فريدة للجميع.