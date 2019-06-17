الامارات | مدينة الطفل تطلق مسابقة «شجرتي الوطنية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الطفل تطلق مسابقة «شجرتي الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلق مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي مسابقة «شجرتي الوطنية» للأطفال من عمر ٦ إلى ١٢ سنة، وذلك لمشاركتهم وتثقيفهم وتعريفهم بشجرة الغاف، وأهمية المحافظة عليها في البيئة المحلية.

وأوضحت نيلا المنصوري، رئيسة مدينة الطفل أنه «انطلاقاً من مبادرة قيادتنا الرشيدة بتبني عام التسامح ٢٠١٩، واختيار أوراق الغاف رمزاً للتسامح والوطنية فإننا ببلدية دبي، خصوصاً مدينة الطفل، يأتي دورنا اليوم لتثقيف وترسيخ جميع مبادئنا الوطنية في أذهان الأطفال، والمسابقة تهدف أيضاً لتعريف هذه الفئة الصغيرة بفوائد شجرة الغاف وأهمية المحافظة عليها كما حافظ عليها من قبلنا أجدادنا وآباؤنا الأولون، فنحرص أن لا تنقطع صلتنا بها ونرويها ونزرعها في أجواء ومناطق تتعايش وتتأقلم فيها هذه الأشجار». وسيتمكن الأطفال من المشاركة بالتقاط فيديو لمدة دقيقة واحدة بجوار شجرة من أشجار الغاف الجميلة يوضحون فيه مدى أهمية المحافظة على هذه الأشجار وعلى تكاثرها، وذكر فوائدها وتاريخها المرتبط بتراث الإمارات، ويشترط نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وإضافة وسم #شجرتي_الوطنية_مدينة_الطفل، لمعرفة المزيد من الشروط زيارة الموقع الإلكتروني www.childrecnity.ae ويمتد استقبال المشاركات حتى ٢١ نوفمبر ٢٠١٩، وسيحصل الفائزون على جوائز مادية قيمة، كما سيحصل جميع المشاركين على شهادة تقدير.