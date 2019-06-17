الامارات | تخريج 78 طالباً وطالبة من «قافلة نون» التعليمية

شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 78 طالباً وطالبة من «قافلة نون» التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بتكريم طلبة «قافلة نون» من خريجي الدفعتين الرابعة والخامسة، والبالغ عددهم نحو 78 طالباً وطالبة، ليبلغ العدد الإجمالي لخريجي القافلة نحو 215 طالباً وطالبة، منذ انطلاقتها في عام 2016، علاوة على إلحاق عدد من الأطفال بالمدارس النظامية لإكمال دراستهم. وتستهدف «قافلة نون» الأطفال من فاقدي حق التعليم للفئات العمرية من 6 وحتى 15 عاماً، حيث إنها تعتمد على تعليم الطلاب والطالبات أساسيات تعلم القراءة والكتابة، وتوفير كل ما يساعدهم على تلقي تعليمهم الأساسي باستخدام منهج دراسي مبسط في اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات والتربية الأخلاقية والإسلامية.

وأكدت خلود النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع؛ أن مشروع «قافلة نون» صــار عنصراً أساسياً في رســم الفرحة والسعــادة على وجوه الأطفــال وذويهم؛ مضيفـــــة أن «أهمية المشروع التطوعي للقــافلة؛ جاء إيماناً من القائمين عليها بأن التعليم يُعد حقاً أساسياً لكل طفل، مما يحتم علينا نحن في دائرة الخدمات الاجتماعية وشركائنا في استهداف الأطفال من فاقدي حق التعليم؛ وتوفير كل ما يلزم لمساعدتهم على تلقي تعليمهم الأساسي باستخدام منهج دراسي مبسط». ولفتت المدير التنفيذي لشؤون خدمة المجتمع؛ إلى أن مبادرة «قافلة نون» تم إطلاقها كمشروع ضمن خطة الدائرة الاستراتيجية للعام 2016 الرامية إلى تأمين حقوق الضعفاء وضمان تمتعهم بحقوقهم؛ إذ انطلقت برامجها التعليمية من قافلة متنقلة على شكل فصل دراسي، إلى مبنى وقف لدعم الفئات المحرومة من التعليم. وحضر الحفل، الذي عقد في مجلس ضاحية واسط؛ سالم الحوسني رئيس المحكمة الشرعية، رئيس اللجنة الدائمة لرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية بالشارقة، وعفاف المري عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، وممثلون عن جمعية الإمارات للمتقاعدين، وعدد من الضيوف وأولياء الأمور.