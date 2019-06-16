سارة تطلب الطلاق من زوجها المريض بالسرطان: "رافض يأمن مستقبلي أنا وبنتي"

بعد 13 عامًا من الزواج، أقامت "سارة.م" 34 عامًا، دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1477/2018، ضد زوجها حسين.ع، 39 عامًا مهندس، بسبب إصراره على رفض كتابة الشقة في عقد لها ولابنتها.

تروي الزوجة الثلاثينية، لـ"هن": "اتجوزنا أنا وهو بشكل تقليدي وعشت معاه سنين في متغربة أنا وبنتي في الكويت ورجعنا بقالنا حوالي 3 سنين بعد ما جاله المرض الوحش ولفيت وراه في المستشفيات رايح جاي وجريت على علاجه لحد ما ربنا رفع عنه المرة الأولى ودلوقت رجع المرض يهاجمه تاني بعد ما صرفنا كل اللي حيلتنا مش باقي غير الشقة اللي لمانا أنا وبنتي وأنا مش حاسة بأمان لأهله وتعبت من المحايلة وآخر مرة طلبت منه بصراحة إنه يأمن مستقبلنا ويكتب الشقة باسمي أنا والبنت لكن هو مش عايز يشوف إنه أخواته وحشين ومن يوم ما تعب محدش سأل فينا يدوب آخرهم تليفون".

مخاوف من اقتراب أجل الزوج ونهب الأخوة لميراث الابنة، تضيف الزوجة: "أنا مش وحشة أنا اتغربت معاه سنين مشتغلش لوحده في الكويت أنا كمان شقيت معاه ولما تعب وقفت جنبه وبعت دهبي عشانه لكن خلاص مش باقيلي غير الشقة دي أنا وبنتي لو حصله حاجة هبقى في الشارع أنا وهي المفروض هو اللي يبقى عايز يأمن مستقبلنا من الدنيا من بعده.. أنا بتمنى ربنا يديله العافية عشان خاطر بنته في الآخر جوزي وبحبه لكن ظرف الحياة أصعب ومش عايزة أترمي في الشارع من بعده وأخواته مش أمان ويموتوا على القرش كفاية إن معندناش معاش ولا شغل ثابت ولا حاجة خالص من بعده وربنا عالم بنصرف ازاي دلوقت".

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