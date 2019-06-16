"مبتفوتش تريند".. وصلة رقص لـ جوهرة على أغنية عايش في بحر الغدر

شاركت الراقصة الروسية، جوهرة، متابعيها، بوصلة رقص جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجدها بأحد الحفلات.

وظهرت "جوهرة" مرتدية بدلة مكونة من قطعتين، باللون "السماوي"، وهي ترقص على الأغنية الشعبية "عايش في بحر الغدر" التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير.

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وأثنت الراقصة على من رافقها خلال المقطع.

يذكر إن "جوهرة" دومًا ما تقدم مقاطع رقص، على الأغنيات الشعبية التي تحقق انتشارًا واسعًا، وتظهر بمقدمات البحث، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها ما قدمته على أغنية "أقوى كارت في مصر"، والأغنية الشهيرة "مافيا"، والتي علقت حينها قائلة: "مكانش ينفع أعدي التريند".

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