التلاوي تحكي عن موقف غريب تعرضت له في سويسرا

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، الوكيل السابق لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إنها تعرضت لموقف غريب أثناء تواجدها في سويسرا في بداية حياتها المهنية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت والإعلامية سناء منصور على شاشة "dmc": "مش عايزين يفتحولي حساب غير وجوزي معايا وقعدوا يستفسروا ويسألوا، هو مش موجود ليه؟ انتوا مطلقين ولا إيه؟ لحد ما طلعت فيهم وقولت لهم مش هو اللي بيكسب الفلوس دي أنا اللي بكسبها".

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وتابعت: "أعطيت الموظفة درس في الدين والثقافة وإنهم متخلفين، وقولت لها إنك لازم تفهمي إن مش كل حد ماشي على نظامكم، وفهمتها إن كل دولة لها نظامها".

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