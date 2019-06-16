يحتفل العديد حول العالم، اليوم الأحد، بيوم الأب العالمي، وذلك تقديرًا لمساهماته ودوره في الأسرة بجانب الأم.
وفي إطار الاحتفال، بهذا اليوم، حرصت الإعلامية الشهيرة، ريا أبي راشد، على توجيه رسالة لزوجها، ووالد طفلتها الوحيدة.
ونشرت "أبي" راشد، صورة لأسرتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "عيد أب سعيد لزوجي الصبور، ووالد لولا".
وكانت ريا، أكدت خلال حلقتها أمس، مع الإعلامي عمرو أديب، أن زوجها يتفهم طبيعة عملها ويساندها في جميع أعمالها.
يذكر أن الإعلامية الشهيرة، تزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالي، يُدعى، فاليريو، ورُزقت بطفلة تُدعى لولا عام 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم الأب العالمي.. ريا أبي راشد توجه رسالة لزوجها: الرجل الصبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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