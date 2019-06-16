على طريقة المشاهير.. كيف تتقن فن اختيار قبعة مناسبة لوجهك وملابسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– لمياء يسري:

تفضي القبعة لمسة أنيقة وراقية لإطلالة رجالية مميّزة، وعلى الرغم من أنها من أبرز قطع الإكسسوارات للرجال، إلا أن كثيرين لم يعتادوا ارتدائها بسبب صعوبة تنسقيها مع إطلالة مناسبة للوجه والملابس.

لذلك يسعى صناع الموضة والمهتمين بالمجال، إلى توفير أفضل مظهر أثناء ارتدائها، فضلًا عن تنسيقها مع "موضة الذقن" التي أصحبت رائجة بين الشباب حول العالم مؤخرًا، وفق ما نشره موقع "fashionbeans".

- فيدورا

ارتبطت هذه القبعة بالعصابات الإجرامية بداية ظهورها، إلا أنها مع الوقت اختفت تلك الفكرة، وارتبطت بمظاهر مختلفة ومميزة للشباب.

هذا الشكل ارتداه عدد من المشاهير من بينهم، Tinie Tempah Jude Law David Beckham، Humphrey Bogart ،Cary Grant.

وتتميز بأنها تعطيك مظهرًا كلاسيكًا، لذلك ينصح مات هامبلي رئيس المحتوى في شركة سبوك للملابس الرجالية في لندن، بارتدائها مع قميص ذو "ياقة وبنطلون كلاسيكي"، والابتعاد عن "الجينز".

قبعة البيسبول

اشتهرت استخدام تلك القبعة بين موزعي ومغني موسيقى الـ"هيب هوب"، لكنها انتشرت سريعًا بين الشباب، ولم تقتصر على فئة معينة. وأشهر من يرتديها هم Wiz Khalifa, Fetty Wap, Drake and Jay-Z.

أفضل طريقة لارتداء القبعة البيسبول تكون مع إطلالة تمزج بين المظهر الكلاسيكي والكاجوال.

القبعة الباكيت

انتشرت القبعة الباكيت في تسعينيات القرن الماضي، بعد فترة طويلة من بداية ظهورها، حيث ارتبط هذا الشكل في أوائل القرن العشرين خاصة، مع الصيادين الأيرلنديين، كما استخدمها الجنود أثناء حرب فيتنام.

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وأشهر من ارتدي هذه القبعة هو Justin Bieber . ويمكن ارتدائها مع القمصان الكلاسيكية، وكذلك التريكو ذو الألوان الهادئة.

القبعة المسطحة

هذا النوع كان مفضل لدى طبقة النبلاء الإنجليزي، خاصة المحبين للصيد، لكنها اشتهرت منذ تسعينيات القرن الماضي في أوساط الشباب وفي البرامج التليفزيونية.

أشهر من يرتدي هذه القبعة هم: Cillian Murphy، David Gandy ، Justin Theroux. وتتميز بأنها متعددة الاستخدام، فتلائم العديد من الإطلالات الكلاسيكية أو الكاجوال.

بياني

اشتهرت هذه القبعة في القرن الواحد والعشرين، لكن تعود جذورها إلى الزي العسكري الأزرق القديم، وتصنع هذا النوع من القبعات عادة من الصوف أو الكشمير.

وتتميز بأنها ذات انتشار واسع بين الجميع من المشاهير أو عامة الشعب. ولا توجد قاعدة محددة لارتداء هذا النوع، وبنظرة واحدة إلى المرآة يمكن تمييز إذا كانت تتماشي مع ملابسك أم لا.

قبعة بنما

من أصعب الأنواع في ارتدائها، لكن أيضًا إذا استطعت تنسيقها بشكل سليم، فسوف تحصل على إطلالة جذابة.

وتعود هذه القبعة إلى القرن السابع عشر، في منطقة الإكوادور، واشتهرت باللون الأبيض المزين بالشريط الأسود، لكن حاليًا اشتهرت بألوان عديدة.

أشهر من يرتديها: Paul Newman, Fred Astaire

يعتمد تنسيق شكل القبعة على وجهك، فإذا كان مستدير، يجب عليك اختيار قبعة ذات حافة كبيرة، والعكس صحيح، ويتم ارتدائها مع الملابس الكلاسيكية.