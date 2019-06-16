لصيف 2019... أفكار جديدة لطلاء الأظافر تناسب ألوان ملابسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

خلال فصل الصيف، تحتاج المرأة بين الحين والآخر إلى التنوع في ألوان الأظافر، ومتابعة الموضة الخاصة بها، بما يتناسب مع ألوان الملابس.

يقدم موقع whowhatwear أفكارًا جديدة لصيف هذا العام لطلاء الأظافر، تتناسب مع ألوان ملابسك.

1_ لونان

اعتمدت الفكرة الأولى على طلاء طرف الأظافر، بلونين فقط، يمكنك تنفيذها بسهولة، على أن تبدئي كل ظفر باللون الذي أنهيت به سابقه.

فنرى الأصبع الأوسط، يبدأ باللون الأخضر الذي انتهى به السبابة، وبذلك تحصلين في النهاية على تناغم بين الألوان الدافئة والباردة.

2- مزيد من البرونز

تعتمد الإطلالة الثانية على تلوين أظافرك بالكامل، مع إضافة البرونز لكسر حدة اللون الواحد، وتوجد طريقتين لتنفيذ هذه الإطلالة بسهولة، إما بإضافة طلاء أظافر برونزي، أو استخدام لاصقة برونزية مخصصة للأظافر.

3- الأبيض

اللون الأبيض ليس معتادًا في طلاء الأظافر، لذلك يمكنك وضع مزيد من الألوان التي تريدينها في شكل نقط لتحصلين على الشكل التالي.

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4- قلوب

ارسمي قلوب مع أظافرك لتحصلين على إطلالة حيوية جديدة.

5- لون مختلف

إذا كنت ترتدين الكاجوال، يمكن أن تحصلي على إطلالة مختلفة ومميزة، بتلوين أحد أظافرك بلون مختلف أو برسمة جديدة.

6- "تايجر"

إطلالة مستوحاة من حيوان النمر، تتناسب مع الملابس "الكاجوال".

7- لأصحاب البشرة السمراء

هذا المزيج من الألوان يعطيكي إطلالة مميزة، وتضفي مزيدًا من الحيوية على بشرتك.