"شجعي على الموضة".. أزياء مُصممة للمحجبات المهتمات بكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

الموضة والأزياء والجمال كلها أمور تدخل ضمن اهتمامات كثير من الفتيات، لكن الجديد أن تجدهن يهتممن بمتابعة مباريات كرة القدم. وفي عالمنا العربي نرى ازديادًا في أعداد المشجعات داخل الملاعب، حتى وصل الأمر أن أصبح مسموحًا به على الأراضي السعودية.

لذا رأت اليمنية نادية عتيق مصممة الأزياء، أنه من الجيد تصميم مجموعات ملابس خصيصًا للفتيات المهتمات بكرة القدم، إذ قدمت أزياء تجمع بين اللمسة الجمالية والروح الشبابية المرحة، بحيث يكون متماشيًا مع اهتماماتهن الرياضية.

وتعتبر نادية (30 عامًا) إحدى مشجعات نادي ليفربول، كما أنها تعشق اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح، وربما ذلك يفسر اختيارها لألوان الملابس التي طغي عليها الأحمر. ووصل بها تعلقها بـ"صلاح" لأن تضع صورته على الأزياء.

ولأنها محجبة راعت أن تكون الملابس ملائمة لأي فتاة محجبة، لذا جاءت الملابس بسيطة وفضفاضة، وجعلتها تبدو متواضعة. كذلك أيضًا لعبت أصولها العربية اليمنية دورًا مهمًا، فهي استلهمت من ثقافتها اليمنية بعض التصميمات، فالملابس تميزت بالجراءة والحيوية ومفعمة بالألوان.