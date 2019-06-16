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شاركت ميرفي النقاز، زوجة لاعب الزمالك والمنتخب التونسي، حمدي النقاز، متابعيها، بعدة صور خلال عطلتهما، بأحد المنتجعات الصيفية، في تونس.
وظهرت زوجة اللاعب في الصور، من أمام حوض السباحة، برفقة زوجها وابنتها وأصدقائهما، مرتدية مايوه باللون الأبيض، كما ظهرت في لقطة أخرى مرتدية "كاش مايوه" بدرجات الموف المختلفة، مُعلقة: "وقت عظيم".
كما شاركت له بلقطات مصورة برفقة ابنته، داخل الماء.
يذكر أن تلك العُطلة، جاءت بالتوازي مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، خاصة عقب استبعاد حمدى النقاز من صفوف المنتخب التونسي، لأسباب فنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب استبعاده من المنتخب.. زوجة النقاز بالمايوه بصحبته في تونس: "وقت عظيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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