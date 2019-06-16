من دبي للأوسكار.. أبرز إطلالات ريا أبي راشد: "كل لبس على حسب المناسبة"

"كل لبس على حسب المناسبة".. بتلك الجملة وصفت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، سر أناقتها المعهودة بالحفلات والمهرجانات العالمية والعربية، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر".

وعرفت "أبي راشد" الإعلامية اللبنانية الشهيرة، عادًة، بإطلالاتها الجذابة التي تستقطب عيون الكاميرات حولها منذ ظهورها الأول، جاءت شهرتها الأولى عقب نجاحها بتقديم برنامج المواهب العالمي "Arabs got talent"، فهي واحدة من أشهر محاوري نجوم هوليوود، اشتهرت بإطلالاتها الأنثوية والمتفردة.

ويرصد"هن" أبرز إطلالاتها بالمهرجانات العالمية:

تألقت ريا أمس، خلال الحلقة، بملابس "semi formal" مرتدية سترة بيضاء، مُرصعة بفص لامع عند الكتف، وبنطلون أسود مميز.

وظهرت الإعلامية خلال مهرجان "كان" السينمائي الدولي لعام 2018، بفستان أبيض كلاسيكي له ستايل "البليزر" وفتحة ساق طويلة بتوقيع مصممة الأزياء المصرية فريدة تمرازا.

وخطفت الإعلامية اللبنانية الأنظار خلال ظهورها بحفل الأوسكار 2017، بإطلالة مميزة، من توقيع توني وردة، حيث ارتدت فستانًا أسود منفوشًا، مزينًا بالورود الحمراء.

كما تألقت أبي راشد بفستان أحمر لامع في الجولدن جلوب 2017.

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وظهرت بفستان أنيق من الحرير خلال الجولدن جلوب أيضًا، وكان فستان له "حمالة" واحدة مُطعمة بالفصوص والماسات اللامعة.

كما ظهرت ريا بفستان من توقيع Vivid Flair خلال مهرجان دبي السينمائي للعام 2017.

وارتدت ريا فستان باللون السماوي من توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، في فعاليات توزيع جوائز الأوسكار في دورة المهرجان للعام الـ90.

وكان فستانا منفوشا مُطرزا بالفصوص، باللون السماوي يشبه إطلالات الأميرات.

وفي عام 2013 تألقت ريا أبي راشد خلال افتتاح مهرجان دبي بفستان باللون فضي مفتوح الصدر ومُطعم بالفصوص اللامعة، من توقيع طوني ورد.

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