3 أمراض تداهم المرأة الحامل.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سمية عبد الهادي

9 أشهر تعاني فيها المرأة وتتعرض للإصابة بثلاثة أنواع من الأمراض الشائعة، ما قد تشعر بانزعاج، لذا من الضروري معرفة تلك الأمراض الشائعة خلال فترة الحمل وفق ما يوضحها الدكتور تامر عيسى استشاري النساء والتوليد في تصريحه لـ"الخليج 365" خلال النقاط التالية:

1- الأنفلونزا

المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا، لضعف جهاز المناعة خلال تلك الفترة، ما يزيد من فرص إصابتها بالفيروس، لا سيما في الموسم المعروف بانتشار الأنفلونزا، خلال الفترة من شهر أكتوبر إلى مارس.

وقد يؤثر ذلك على حياتها وحياة الجنين، وقد يتسبب في الإجهاض، أو يشكل خطرًا على حياة المرأة؛ فهو يؤثر على الرئة في بعض الحالات، لذلك ينبغي عليها أن تتناول الأمصال والأدوية المضادة له، كما يمكنها البعد عن المصابين بالفيروس خلال فترة الحمل.

2- سكر الحمل

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في أغلب الحالات تُصاب السيدات بسكر الحمل، ورغم كونه مرض عرضي، إلا أنه شديد التأثير، وتُصاب به المرأة لأن الجسم يحاول منح الطفل غذاءً كافيا ويحدث ذلك بزيادة نسبة السكر في الدم.

وفي حالة عدم قدرة جسم المرأة على تقبل النسبة الزائدة من السكر، تصاب بالمرض العرضي وتعاني من تعب زيادة نسبة السكر بالدم، وتزداد نسبة إصابة المرأة الحامل بالسكر العرضي إذا كانت الأم قد سبق وأصيبت به، هو ليس شرطا ولكن يسهم بنسبة في إصابتها به.

وفي كل الحالات ينبغي الانتباه للأمر والمتابعة مع الطبيب بصورة دورية لمعرفة الأدوية المناسبة والتي يمكن أن تقلل من فرص الإصابة به، أو معالجته إذا تمت الإصابة وتقليل الأطعمة التي تحتوي على سكريات.

3- ضغط الحمل

تصاب نسبة كبيرة من السيدات خلال فترة الحمل بهذا المرض العرضي، وغالبا ما تعاني من انخفاضه، حيث يضخ الجسم كمية كبيرة من دم الأم إلى الطفل، فيؤدي ذلك إلى قلة رجوعه للجزء العلوي من جسم المرأة أثناء الدورة الدموية، الأمر الذي ينتج عنه انخفاضا في ضغط الدم لديها، لذلك عليها تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح، إذا أذن الطبيب بذلك، فضلا عن الأدوية التي تقوم بضبط معدل ضغط الدم بالجسم، والبعد عن القلق والتوتر.

وفي حالات أخرى تصاب المرأة خلال فترة الحمل بارتفاع في ضغط الدم ولكن بنسبة قليلة، مقارنة بغيرهن ممن يُصِبن بانخفاضه، وهذا يتطلب الراحة والتقليل من الأطعمة التي تحتوي على الملح.