تألقي بأحدث صيحات مشابك الشعر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – لمياء يسري:

أصبح "مشبك الشعر" أحد علامات أناقة المرأة، إذ يضفي لمسة سحرية لمظهرها، ويضفي عليها طابع الأنوثة والحيوية.

وبحسب موقع who what wear الأمريكي، فإن مشابك الشعر خرجت عن كونها مجرد أداة تساعدك فقط على تصفيف شعرك، ولكنها تحولت إلى أيقونة تزيد من أناقتك وتميزك.

ولاختيار أفضل أنواع مشابك الشعر المناسبة لملابسك وهيئتك، اختار who what wear مجموعة من مجلس تحرير الموقع لتجريب أحدث صيحات مشابك الشعر عليهن، لتصبح معيارًا لك قبل تسوقك "أون لاين"، أو من خلال المتاجر، وكانت النتيجة كالتالي:

- ذوات الشعر الكثيف

نائب رئيس تحرير الموقع الأمريكي، قالت إن شعرها الكثيف لا يتناسب معه مشابك الشعر الرفيعة، لأنها تسقط، لذلك تنصح بانتقاء العريضة من المتاجر، حتى وإن بدا شكلها "فظًا"، لكنها تتناسب معها.

- الملابس الرسمية

اختبرت مساعد رئيس تحرير موقع who what wear مشابك الشعر الرفيعة المنتهية بعلامات مميزة مثل "شكل المفتاح"، وهي تناسب كثيرا الملابس الرسمية، وغير الرسمية أيضًا.

وقالت أيضًا إن المشبك وزنه خفيف ولا يمثل عبئًا، فضلًا عن إطلالته المميزة للغاية التي تضفي نوع من الرقي.

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- السيدة العملية

رئيسة تحرير الموقع الأمريكي، تشكو دوما كونها سيدة مشغولة، ولا وقت لديها لتصفيف شعرها، واختيار مشابك شعر مميزة، إلا أن بعض المنتجات الجديدة من المشابك أثبتت فعاليتها، وهي صيحة جذابة للشعر "المقصف".

- الشعر الخشن والمموج

تعاني السيدات ذوات الشعر الخشن والمموج من الحصول مشابك شعر مناسبة، حيث تنزلق معظمها ما تعطي هيئة غير محببة.

شركة "روزانتيكا" الأمريكية، أنتجت مؤخرًا مشابك شعر تشبه الأقلام، وهي مناسبة للغاية مع ذوات الشعر الخشن والمموج، ويمكن مقارنتها مع تلك الصور.

- مشابك ملونة لؤلؤية

تخشى معظم السيدات من اختيار المشابك اللؤلؤية الملونة نظرًا لحجمها الكبير، إلا أن الصيحة الجديدة للمشابك اللؤلؤية تتناسب مع ألوان الصيف.

- المشابك الثقيلة

طورت الشركات المنتجة مشابك ثقيلة، ذات شكل جذاب، وتعطي انطباع مبهر، إلا أن حجمها جعل من الصعب ارتدائها كل يوم، ما جعلهن يقررن ارتدائها خلال المناسبات وحسب.