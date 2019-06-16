14 ألف مستفيد من أنشطة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تنفيذ 59 نشاطا خلال اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، كما وصل عدد المستفيدين من هذه الأنشطة إلى 14 ألف مستفيد من الرجال والإناث على حد سواء.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث دشنت مجموعة من الأنشطة والفاعليات الخاصة بمناهضة تلك الجريمة تحمل عنوان "احميها من الختان"، لإحياء الزخم وكسب التأييد لرفض ختان الإناث، مؤكدة أن هذه الفعاليات ممتدة طوال شهر يونيو من خلال فروع المجلس بجميع المحافظات وبالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظات وشركاء التنمية.

وأشارت مايا إلى أنه كان هناك استجابات ومشاركات قوية خلال اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، من المحافظين والنواب والعمد والمشايخ، ومديريات الوزارات المختلفة.

Advertisements

ونوهت بأن اليوم تضمن تنظيم قوافل توعوية متنقلة وندوات ولقاءات مباشرة ومسابقات ثقافية وأنشطة فنية متنوعة، ورسم وألعاب للأطفال وعروض فيلمية وتوزيع هدايا عينية وتقديم الاستشارات اللازمة.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى استقبال خط نجدة الطفل 16000 العديد من البلاغات والاستشارات حول ختان الإناث وذلك من الفتيات الأطفال أنفسهن، حيث نوهت عن اتصال طفلة تستنجد بنا تبلغ من العمر 13 عاما سمعت لحديث بين والدتها وخالتها بشأن نيتهم لإجراء عملية الختان لها.

وأشارت إلى أنه منذ بدء الحملة، تلقى خط نجدة الطفل (16000) 107 بلاغات للاستشارة عن ختان الإناث، 90% منها لاستشارة بشأن ختان الإناث، والباقي للإبلاغ عن أطباء يقومون يرتكبون الجريمة، وأكثر من 60 % من تلك البلاغات لرجال منهم أولياء أمور لفتيات أطفال وكانوا ينوون إجراء عملية الختان لبناتهم وتراجعوا بعد أخذ المشورة.

​