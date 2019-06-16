زوجة حسين قدري لـ"الوطن": دفن جثمانه في لندن غدا

أعربت عصمت كاظم، زوجة الكاتب الصحفي والروائي حسين قدري عن امتنانها، لسرعة تواصل الصحفيين معها، لمساعدتها في إتمام إجراءات الدفن، في العاصمة البريطانية لندن، عقب نشر استغاثها في موقع "هن" بجريدة الوطن.

وقالت "كاظم" لـ"الوطن"، إنها تفاجئت بالاهتمام الشديد من الصحفيين المصريين في القاهرة ولندن، ومتابعتهم معها، حتى إنهائهم الإجراءات اللازمة، واستطردت: "أنا معرفش حاجة في إنجلترا، ومكنتش هعرف أتصرف لولاهم".

وأضافت زوجة الصحفي الراحل حسين قدري، أنه من المقرر دفن جثمان زوجها، غدًا، في العاصمة البريطانية، بحضور مجموعة من الصحفيين وممثلين من القنصلية المصرية.

وتوفي الكاتب حسين قدري، داخل منزله في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز الـ85 عاما، فجر يوم الإثنين الماضي.

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الكاتب الصحفي كان قد توجه إلى العاصمة البريطانية، لعقد قرانه على ابنه خالته وخطيبته السابقة، عصمت كاظم، التي تصغره بـ4 سنوات، وقضاء شهر العسل في لندن، بعد 70 عامًا من فراقه عنها.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي، قد قال في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "قررت أتجوز عصمت في العمر ده، علشان أعوضها عن كل السنين اللي راحت، وهنخلي حياتنا كلها عسل، وكفاية عليا إني هختم عمري مع حب عمري".

وأعلن الحبيبان زواجهما، في مارس الماضي، وسط ترحيب أصدقائهما، حيث أقاما حفلا في نقابة الصحفيين للاحتفال مع المقربين، تألقت فيه العروس بإطلالة كاجوال من اختيار ابنتها، فيما ارتدى الروائي بدلة قاتمة اللون.

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