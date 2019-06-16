فيديو وصور| فستان زفاف زوجة راموس من توقيع مصمم أزياء عربي

لفتت المذيعة بيلار روبيو الأنظار بفستانها الأبيض الأنيق، في حفل زفافها على صديقها المدافع الدولي الإسباني، ولاعب ريال مدريد سيرجيو راموس، المنعقد بالأمس.

فستان الزفاف كان من توقيع مصمم الأزياء العربي زهير مراد، حيث كان طويلا ودون أكمام ومزينا بعدة نقوش، وفتحة صدر، إلى جانب طرحة طويلة من الشيفون.

بالصور راموس يستقبل عروسه بـ"قُبلة" في حفل الزفاف

ومن جانبه، علق "مراد" على إطلالة العروس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "مبروك للاعب ريال مدريد الكابتن سيرجيو راموس، زوجته الرائعة بيلار روبيو، فهي تبدو عروسا مذهلة، بالفستان مطرز والحجاب المتناسق مع إطلالة من توقيعي".

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احتفل المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بحفل زفافه على صديقته المذيعة بيلار روبيو بإحدى الكاتدرائيات الكبرى في مدينة إشبيلية، بالأمس، وسط متابعة الصحف العالمية للحدث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض اللقطات المصورة، من حفل الزفاف، حيث التقطت الكاميرات رد فعل اللاعب، فور استقبال زوجته، حيث قبّل "راموس" عروسه، وسط الحضور، وقبل الدخول للكاتدرائية.

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