بيلا وجيجى حديد وحليمة عدن يتألقن خلال عرض أزياء في إيطاليا

انضمت بيلا حديد إلى شقيقتها جيجي على المنصة في ممر CR أثناء العرض السنوي العاشر لـ LUISAVIAROMA في فلورنسا بإيطاليا يوم الخميس. بدت بيلا حديد 22 عامًا، بشكل مدهش في الفستان الفيكتوري المزين بـ "كشكشة" مع حافة مزينة بالزهور بألوان الباستيل ومكياج عيون جرىء، وفى وقت آخر استبدلت المظهر الهادئ بمظهر أكثر دراميًا من خلال ارتداء بذلة سوداء وبنطلون مطاطى مع قبعة كبيرة غطت نصف وجهها. بيلا حديد ظهرت جيجي بمظهر مختلف تمامًا على المدرج أثناء خروجها بملابس مستوحى من المصمم كارل لاغرفيلد، حيث ارتدت قميص باللون الأبيض مع رابطة عنق و بنطلون بخامة مطاطية. أما عن عارضة الأزياء المحجبة حليمة عدن فقد لفتت الأنظار إليها ببذلة كلاسيكية فضفاضة باللون الرمادي مضيفة لها حجاب باللون الأزرق الغامق بربطة جانبية.

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