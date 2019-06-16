كيف تتغزل الشعوب في نسائها؟.. العرب "غزال" والألمان "أرنب" وإيران "ياكلك فار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

اعتادت بعض الشعوب حول العالم على وصف الحبيب بكلمات قد تبدو غريبة عند البعض، منها أسماء حيوانات أو ثمار أو طيور.

وبعض هذه المسميات مقزز عند شعوب ومحبب عند آخرين، مثل الفئران عند الإيرانيين، فيقولون للمرأة الجميلة "ياكلك فار" كناية عن جمالها وحلاوتها، و"غزال" التي يصف بها العرب الفتاة الجميلة بسبب تمتعها بعيون ساحرة.

وتتغير هذه الكلمات كلما اكتسبت العلاقة بين الحبيبين شكلا أكثر حميمية، حتى تتحول مع البعض إلى لغة جديدة لا يفهمها إلا أصحابها. ولا ترتبط هذه الطريقة بدولة محددة.

في السطور التالية نقدم لكم أغرب الألقاب الشائعة بحسب موقع "ليست فيرس" الأمريكي:

- "ياكلك فار".. إيران

يصف الإيرانيون والمتحدثون باللغة الفارسية محبيهم بأنهم مثل الحلوى، والطعام حلو المذاق، فليس غريبًا أن يقول أحدهم لمن يحب "يجب أن يأكلك الفأر".

- غزال.. وصف المرأة الجميلة عند العرب

تشبيه المحبوبة بالغزال عند العرب من الألفاظ الشائعة في مصر ودول الخليج، نظرًا لامتلاكها عيونا ساحرة، وجسدا ممشوقا. واستخدام هذا الوصف في قصائد الشعر العربي القديم، واستمده الشعراء من الصياد الذي دائمًا ما يفتنه مظهر الغزال أثناء الصيد.

فكان المجاز في الشعر العربي يشير إلى أن الرجل وقع أسيرًا لنظرة فاتنة لإحدى النساء.

- أسنان الفأر الصغير.. وصف المرأة في ألمانيا

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الفئران هي حيوانات شائعة ومقبولة في ألمانيا، واستخدامها بين الأحبة هناك لا يجعل البعض يتأفف، مثلما يحدث عند العرب أو في بريطانيا مثلًا.

وأسماء الحيوانات الأليفة، هي طريقة مميزة في ألمانيا بشكل خاص لوضع ألقاب لمن يحبون، بما في ذلك الدببة والأرانب والفئران والقنافد، حتى أنهم يلقبون أحبائهم أيضًا بـ"فطيرة الأرانب بالفراولة اللاذعة".

- في الصين.. المرأة الجميلة سمكة والسيئة "بيضة"

في الصين، إذا أردت أن تعطي وصفا سيئا لشخص، فهو (البيضة) فدائمًا ما يطلق على الأشخاص المشاغبين لفظ بيضة، ويستخدمها الأزواج، فيما بينهم وقت المزاح.

لكنهم إذا أرادوا وصف امرأة جميلة، أو للتعبير عن الإعجاب بها، فيستخدمون جملة تعني أنها (أبهرت الأسماك والإوز).

ويعود استخدام لفظ سمكة إلى أسطورة قديمة، لامرأة فائقة الجمال تدعى "شي شي"، كانت جميلة بدرجة جعلت الأسماء تنسى السباحة والإوز يتوقف عن الطيران حتى تشاهد جمالها.

- البازلاء الحلوة في أمريكا

اعتاد البعض في أمريكا، وخاصة في الجنوب، استخدام لفظ البازلاء الحلوة لوصف أحبائهم. ويرجع سبب استخدام اسم هذا النوع من الطعام، إلى أن البازلاء تنبت معها زهرة بديعة أثناء زراعتها يحب الجميع النظر إليها، وهو ما يعني أن المحبوب "يزهر" حياتنا بالأشياء الجميلة دائمًا.

- آناتا في اليابان

وتنطق آناتا، وتستخدم مع الشخص المقرب بطريقة حميمة، خاصة في العائلة، وإذا حاولنا تقريب المعنى فيكون (أنت)، للإشارة إلى شخص بعينه أنه شريك الحياة.