صور| حلا شيحة تدعم محاربات سرطان الثدي: "قضينا يوم جميل.. وعزومنا على أكلة سمك"

شاركت الفنانة حلا شيحة مجموعة من الصور، التي تجمعها بمحاربات سرطان الثدي بمستشفى بهية، عبر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت "حلا": "امبارح كان يوم جميل قضيناه مع أجمل الستات برعاية مؤسسة بهية، اللي متولية رعايتهم وعلاجهم، ولمست فيهم القوة والإصرار إنهم يخفوا، وشفت في عيونهم فرحة وسعادة"، مضيفة: "عزمونا على أكلة سمك في مدينة السويس، بجد انبسطت جدا ًو بدعيلهم بالشفاء القريب".

ودعت النساء لإجراء فحص دوري، كل 6 أشهر، لاكتشاف المرض مبكرًا حال الإصابة به، كما أنها وجهت الشكر لـ"بهية" على جهودهم.

بالصور حلا شيحة توجه رسالة غامضة بالعربية والإنجليزية لجمهورها

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وكان عدد من الفنانين ونجوم المجتمع من بينهم حلا شيحة، استجابوا إلى دعوة سفيرة جمعية "موناكو" للأعمال الخيرية، المهندسة زينب بشير، لإجراء زيارة لعدد من محاربات مستشفى بهية في مسقط رأسهن بمدينة السويس الساحلية، من بينهن المحاربة سلوي عبدالفتاح وكوكب سعد عبده.

وشهد نادي الشرطة بالسويس احتفالية خاصه لمحاربات سرطان الثدي، وسط نجوم الفن والإعلام والمجتمع من بينهم الفنانات شيرين رضا ودينا الشربيني ولقاء الخميسي وحلا شيحا وهنا شيحا وداليا صالح زوجة المنتج جمال العدل، والإعلامية جاسمين طه وذلك فى جو مليء بالتفاؤل، حيث جمع الفنانات والمحاربات مائدة طعام واحدة فى جلسة على خليج السويس لم تخل من البهجة.

جاءت دعوة السفيرة زينب بشير للفنانين لإجراء زيارة إلى السويس، إيمانا منها بضرورة دعم محاربات بهية ومؤازرتهن فى إطار الدعم النفسي لهن، مؤكدة على أهمية مثل تلك الزيارات، وضرورة التكاتف المجتمعي الوقوف وراء كيان كبير مثل "بهية"، لعلاج مريضات سرطان الثدي وتقديم يد العون لهن للعودة إلى أسرهن واستكمال دورهن المحوري في بناء الأسرة.

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