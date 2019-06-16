تعرف على طرق استخدام أدوات المائدة حسب "الاتيكيت"

لاستخدام أواني المائدة أصول، ولا سيَّما الشوك والسكاكين والملاعق... وفي هذا الإطار، تُطلع خبيرة الـ"اتيكيت" السيدة نادين ضاهر قرّاء "سيدتي. نت" على كيفيَّة استعمالها، وفق بعض الثقافات؟



• بخلاف العادة العربية السائدة، يؤكل الأرز بالشوكة وليس بالملعقة.

• يمنع التقاط الفتات المهرهرة على المائدة بالأصابع، باستثناء الخبز بأنواعه.

• يُمنع النفخ على الأطعمة، لغرض تبريدها.

الشوكة والسكِّين

• عند إعداد المائدة، توضع فوطة إلى يمين الطبق لحمل السكِّين، وفوطة ثانية إلى اليسار لحمل الشوكة. وعند البدء بالأكل، يمكن نقل الشوكة والسكِّين معًا إلى الجهة المرغوبة.

• وفق الطريقة الأوروبيَّة، يُلتقط السكِّين باليد اليمنى والشوكة باليسرى. وعند أخذ استراحة، هما يوضعان على وجههما الصحيح داخل الطبق، أي طرف الشوكة فوق السكّين. وعند الفراغ من الطعام، يوضع السكِّين والشوكة على الطبق بشكل عقربي الساعة، عندما تُشير إلى الرابعة وخمس وأربعين دقيقة، مع الحرص على أن توضع ناحية القص من السكِّين إلى جهة مستخدمه الجالس إلى المائدة. أمَّا الطريقة الإنجليزيَّة فتدعو إلى أن يترك السكِّين والشوكة، بعد الفراغ من الطعام، بشكل عقربي الساعة، عندما تشير إلى العاشرة وخمسين دقيقة. ووفق الطريقة الأمريكيَّة، يحقّ قطع الطعام لثلاث قطع كحد أقصى، ثمّ يوضع السكِّين إلى جانب الطبق، وتلتقط الشوكة باليد اليمنى لتناول الطعام.

الملعقة

عند تناول الشوربة، تُعبأ الملعقة بقليل منها، ومن الطبقة السطحيَّة، وذلك بعد تحريك الملعقة أفقيًّا، انطلاقًا من جهة مستخدمها، مع الحذر من إصدار أي صوت، حتَّى أثناء إزالة بقايا الحساء الملتصقة بالملعقة، بل يمكن الاستعانة بأطراف الطبق لهذه الغاية. ثمَّ، ترفع الملعقة نحو الفم، من دون الانحناء نحو الطبق. توضع الملعقة في داخل الطبق، عند الاستراحة. وعند الفراغ من الطعام، توضع الملعقة في قاعدة الطبق.

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