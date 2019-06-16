تعرَّفي على 15 قاعدة للاتيكيت عند السفر على متن الطائرة والقطار

يُعد من الضروري الاطلاع على اتيكيت السفر على متن الطائرة، حيث نُقابل أناسًا لا تربطنا بهم أيَّة صلة مسبقًا؛ ولذا، يجب الالتزام ببعض القواعد .

ونستعرض في هذا الإطار، قواعد الاتيكيت المستمدَّة من خبيرة الإتيكيت السيِّدة نادين ضاهر؛ للحفاظ على حضورك المهذَّب أثناء الرحلة بالطائرة.

• يجب التعامل مع المسؤولين بالمطار بلطف، من خلال التقيُّد بشرط حمولة الحقائب، من دون مجادلة الموظَّف بخصوص الوزن الزائد، وعدد الحقائب المسموح به، منعًا لتضييع أوقات الآخرين.

• من الضروري الحرص على ارتداء لباس مريح ونظيف، خصوصًا إذا كانت فترة سفرك طويلة.

• لا بدَّ من الالتزام بتعليمات وإرشادات المضيفات، على متن الطائرة، منعًا من التسبُّب بالإحراج.

• يُفضَّل تطبيق عطر خفيف لا يتسبَّب بالصداع أو الحساسيَّة للجالس إلى جوارك.

• يجب التحلِّي بالأخلاق، والتصرُّف بصورة لائقة، سواء كنتِ في درجة رجال الأعمال، أو الدرجة الاقتصاديَّة.

• يجب الالتزام بالجلوس في المقعد الخاصّ بك، وإذا كنت من ذوي الحركة الزائدة لا تجلسي بالقرب من نافذة الطائرة.

• لا بدَّ من الانتباه، عندما تريدين أن تميلي بمقعدك للوراء، حتَّى لا تزعجي من يجلس خلفك.

• لا مانع من خلع حذائك، شريطة أن تضعيه تحت الكرسي الخاصّ بك.

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• يجب تناول الطعام، بوساطة الشوكة والسكِّين، من دون إصدار أصوات مزعجة أثناء القضم.

• من الضروري ضبط أطفالك، مع تقديم وسائل الترفيه إليهم، تلافيًا لئلا يقومون بالصراخ والبكاء، ممَّا يُزعج الركاب الآخرين.

• يمكن الطلب إلى المضيفة تبديل مكانك، في حال أزعجك صوت شخير من يجلس بجانبك.

• يجب الالتزام برقم التذكرة، والجلوس في المكان الخاصّ بك في القطار، حتَّى لا تضطري إلى ترك المقعد عند وصول صاحب المكان الفعلي، كما الاحتفاظ بالتذكرة حتى نهاية الرحلة لإبرازها عند الطلب.

• ينبغي عمومًا أن يُترك المقعد قرب النافذة للمرأة، والمقعد الخارجي للرجل.

• يُحتَّم عليك الحفاظ على نظافة المقعد، كما لا يجوز إلقاء المهملات على الأرض، بل الاحتفاظ بها في حقيبة اليد إلى حين التخلُّص منها في أقرب سلَّة للمهملات.

• يُفضَّل الامتناع عن تناول المأكولات والمشروبات، أثناء السفر، إذا كانت الرحلة طويلة. وبخلاف ذلك، يُستحسن أن يكون الطعام بسيطًا، وليس له رائحة نفَّاذة.



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