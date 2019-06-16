تعرفي على عدد ساعات النوم المثالية للحصول على مظهر جذاب

"الأعين المنتفخة والبشرة المتعبة"، تعد من أكثر العلامات الدالة على عدم الحصول على قسط كافي من النوم، وذكر موقع "ميرور" البريطاني عدد ساعات النوم المثالية.

دراسة: النوم أمام ضوء التلفاز يزيد من خطر السمنة لدى النساء

الأشخاص الذين يحصلون على 9 ساعات و10 دقائق من النوم، هم الأفضل مظهراً من الناحية الفيزيولوجية في الصباح.

ومن ضمن علامات الحصول على قسط كاف من النوم، الحصول على بشرة أكثر نضارة، وعينان أكثر إشراقًا، ومظهر أفضل.

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وكشفت الدراسة أيضاً أن الوقت المثالي للتوجه إلى السرير، في حوالي الساعة 9 و45 دقيقة، والاستيقاظ عند الساعة 6 و55 دقيقة.

وعلى الرغم أن الوقت مبكرًا، إلا أن الباحثين يؤكدون على هذه الأوقات للراغبين بالحصول على مظهر جذاب وصحة جيدة.

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