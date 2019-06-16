صور| بعد ظهور علامات المرض عليها.. إليسا بملابس جريئة بصحبة أصدقائها

عقب أيام من ظهورها بـ"يد" موضوعة داخل جبيرة وإطلالة تظهر مرضها، ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا بأزياء جريئة في سهرة ليلية بصحبة أصدقائها، مشاركة صورها معهم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وارتدت الفنانة اللبنانية قميص أسود شفاف، مزين بفصوص فضية لامعة، وبنطلون "جينز"، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية" ومكياج "سموكي".

وعلقت إليسا على المواد المصورة، بصحبة 3 من صديقاتها، قائلة باللغة الإنجليزية: "أنا سعيدة أن يكون لدي مثل هؤلاء الشخصيات الرائعة في حياتي.

بالصور إليسا أكثر نحافة في أحدث إطلالتها.. ومتابعوها: سلامة قلبك

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يزيد على 50 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات بين المعجب بإطلالتها والمهاجم لها، أبرزها: "أتق الله في لبسك"، و"أنتي جميلة ومتألقة للغاية"، و"ملكة جمال"، و"الملابس شفافة كتير".

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، تعاني من تورم في يديها، كأثر جانبي من تلقيها العلاج من سرطان الثدي، الذي شفيت منه العام الماضي.

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