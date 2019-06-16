عبايات دولتشي آند غابانا لخريف وشتاء 2019.. غنيّةٌ بالحمض النوويّ للعلامة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت دار الأزياء الإيطاليّة الرّاقية "دولتشي آند غابانا"، لأوّل مرّة عن إطلاق مجموعتها الأولى من العبايات في عام 2016، فتوافد عشّاق الموضة على زيارة متاجر الدّار في جميع أنحاء المنطقة، للحصول على التّصاميم المتألّقة والرّائدة.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت دار الأزياء الإيطاليّة، العديد من المجموعات النّاجحة، ويبدو أنّ تلك الفكرة راقت لها جدًا، ليعود الثّنائيّ الدّيناميكيّ، ستيفانو غابانا، ودومينيكو دولتشي، للتّعاون في إطلاقِ تشكيلة جديدة، لموسم خريف وشتاء 2019.

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المجموعة التي تشمل العبايات مع أوشحة متطابقة، تأتي غنيةً بالحمض النوويّ للعلامة التّجارية، كطبعات الأزهار الزّاهية، وطبعات جلد الفهد، وبطبعة البولكا دوت، بالإضافة إلى بدلات مكوّنة من توب وبنطلون متطابقين.

ولم تتضمّن المجموعة الأوشحة المطبعّة فحسب، بل شملت ايضًا، تشكيلة من العمائم أيضًا – وجاءت بنفس الطبعات إلى جانب حقائب يد مطابقة، ونظّارات شمسيّة، بإطار مطبّع بنفس الطبعات.