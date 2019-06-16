هل اقتبست كيم كارداشيان إطلالة الجرائد من كاري برادشو؟

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألّقت نجمة برامج الواقع الأمريكيّة، كيم كارداشيان ويست، مؤخرًا، خلال حدث في لوس أنجلوس، بارتداء إحدى أكثر القطع شُهرةً من مسلسل "Sex and the City"، وههي فستان ديور بطبعة الجرائد، والذي ارتدته شخصيّة كاري برادشو، في المسلسل الأيقونيّ. ولكنْ، بدل الفستان، اختارت نجمة الواقع تنورةً بنفس الطّبعة من مجموعة خريف/ شتاء 2000 لجون غاليانو.
وحضرت كارداشيان ويست حدثًا نظّمتهُ علامة الدنيم "Levi"، مرتديةً هذه القطعة الفينتاج من العلامة الفرنسيّة، ونسّقتها مع توب أبيض، وحقيبة السرج الأيقونية من ديور، والتي أتتْ مطبعة بنفس الطّبعة، وأنهت إطلالتها بزوجٍ من صنادل "الثونغ" بالكعب المنخفض، واعتمدت تسريحة شعر البوب الأنيقة.
وعلى الرّغم من أنّ نجمة الواقع، لم تذكر أنّها استلهمت إطلالتها من المسلسل الشّهير، إلا أنّ كارداشيان غالبًا ما تتشارك في مصدر إلهامها، وحالتها المزاجيّة مع المعجبين بعد الحدث، كما حدث في حفل "ميت غالا"؛ إذْ شاركت صورًا لصوفيا لورين، وهي ترتدي فستانًا شفافًا في فيلم "Boy on a Dolphin"، الذي كان بمثابة مصدر إلهام لإطلالتها في الحدث الضّخم.
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