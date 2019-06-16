محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد كُريّم: تكمن خطورة الجلطات الدموية في عدم معرفة أعراضها قبل الإصابة بها، لكونها تحدث فجأة، مما جعل الأطباء يصفون 5 حقائق يجب على كل شخص معرفتها لتجنب الإصابة بتجلط الدم. لمزيد من القراءة عن: "5 معلومات عليك معرفتها لتجنب الإصابة بالجلطات المفاجئة" اضغط هنا

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