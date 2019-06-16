محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
شددت جمعية "مزيد من الأمان للأطفال" على ضرورة الاتصال بالإسعاف في حال الاشتباه في إصابة الطفل بالتسمم جراء ابتلاع مواد التنظيف مثلا.
وأوضحت الجمعية الألمانية أن التسمم الناجم عن ابتلاع مواد التنظيف له أعراض بسيطة تتمثل في الغثيان والتقيؤ لمرة واحدة والإسهال المؤقت، وأخرى خطيرة تتمثل في وجود آثار اكتواء على الشفاه والأغشية المخاطية وعدم القدرة على التنفس وفقدان الوعي.
وأكدت الخبراء الألمان على خطأ بعض المعتقدات الشائعة عن كيفية مواجهة التسمم مثل إجبار الطفل على التقيؤ أو تقديم اللبن له.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه الأعراض تنذر بالتسمم لدى طفلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.