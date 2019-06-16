هذه الأعراض تنذر بالتسمم لدى طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

شددت جمعية "مزيد من الأمان للأطفال" على ضرورة الاتصال بالإسعاف في حال الاشتباه في إصابة الطفل بالتسمم جراء ابتلاع مواد التنظيف مثلا.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن التسمم الناجم عن ابتلاع مواد التنظيف له أعراض بسيطة تتمثل في الغثيان والتقيؤ لمرة واحدة والإسهال المؤقت، وأخرى خطيرة تتمثل في وجود آثار اكتواء على الشفاه والأغشية المخاطية وعدم القدرة على التنفس وفقدان الوعي.

وأكدت الخبراء الألمان على خطأ بعض المعتقدات الشائعة عن كيفية مواجهة التسمم مثل إجبار الطفل على التقيؤ أو تقديم اللبن له.