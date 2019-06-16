أطعمة مفيدة لصحة وجمال البشرة الدهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
تعاني بعض النساء من بشرة دهنية تميل للالتهابات والبثور والشوائب، مما يفسد جمال البشرة ويسلبها نضارتها وإطلالتها المشرقة.
وقالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه ينبغي على المرأة صاحبة البشرة الدهنية المائلة للالتهابات الإقلال من كمية السكر ومنتجات الألبان والأغذية المحتوية على الجلوتين (القمح)؛ نظرا لأنها تعزز الالتهابات.
وبدلا من ذلك، ينبغي الإكثار من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضروات والأغذية الغنية بالمواد المرة (الجريب فروت)، والتي تساعد الكبد على التخلص من السموم.
كما ينبغي الإكثار من الأغذية الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، مثل زيت الزيتون والسلمون والأفوكادو والمكسرات.
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