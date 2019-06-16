كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 يونيو 2019 01:42 مساءً - ميغان ماركل Meghan Markle الدوقة الشهيرة التي تُعتبر من النساء الأكثر أناقة، ومنذ دخولها العائلة الملكية بشكل رسمي، أصبحنا نراها في اطلالات مميزة تجمع بين الأسلوب الأنثوي الناعم، والأسلوب الكلاسيكي ذي الطابع المحافظ، وقد شاهدناها في مختلف المراحل منذ حفل الزفاف، ومرورًا بفترة الحمل وبعد الولادة، في أجمل الاطلالات المميزة، وقد جمعنا بالصور اطلالات ميغان ماركل بعد الولادة وقبل الحمل في مختلف المناسبات، وإليكِ بعض الأمثلة.



أحدث اطلالات ميغان ماركل بعد الولادة:



شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle في أحد الاحتفالات الرسمية بعد الولادة، وقد اختارت اطلالة ناعمة باللون الأزرق الكحلي، كانت عبارة عم فستان ميدي ناعم بأكمام متوسطة الطول، ونسقت معه قبعة بتصميم مبتكر، وشنطة يد صغيرة من الجلد باللون الأزرق التركواز، وزينت اللوك بأقراط ماسية ناعمة.

أحدث اطلالات ميغان ماركل بعد الولادة







فستان أبيض ميدي تألقت به ميغان ماركل:



في أولى اطلالات ميغان ماركل بعد الولادة، شاهدناها في فستان ميدي ناعم باللون الأبيض، بقصة الترانشكوت من دون أكمام، وله حزام على الخصر، ومزين بصفّيْ أزرار، وقد نسقت مع الفستان حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.

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أجمل اطلالات ميغان ماركل قبل الحمل:



تألقت ميغان ماركل Meghan Markle بعدد كبير من الاطلالات المميزة قبل فترة الحمل، والتي تميزت بالأنوثة والأسلوب الراقي مع لمسات من العصرية، وقد اختارت فيها فساتين ميدي مميزة من “جيفنشي” Givenchy، و”ديور” Dior، و”كارولينا هيريرا” Carolina Herrera، وتنسيقات في التنانير مع القمصان، والبدلات الرسمية الأنيقة.

جمل اطلالات ميغان ماركل قبل الحمل





اطلالات ميغان ماركل بعد الولادة وقبل الحمل، أناقة واحتشام، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار.

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