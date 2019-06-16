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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 يونيو 2019 01:42 مساءً - تعاني ذوات البشرة الدهنية خلال فصل الصيف من عدم ثبات المكياج على بشرة وجههن لفترة طويلة، مما يفسد إطلالتهن ويصيب البشرة باللمعان الزائد. لتفادي ذلك كله، لا بد من اختيار البرايمر المناسب، وهو المستحضر الذي يعمل على ضمان ثبات المكياج لفترة أطول. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أفضل أنواع البرايمر للبشرة الدهنية، والتي تتميز بتركيبة تعمل على امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة والحصول على مكياج ثابت طوال اليوم.
L’Oreal Studio Secrets Professional Magic Perfecting Base
يتميز هذا البرايمر من لوريال باريس بتركيبته الخفيفة والحريرية التي تعمل على تحسين نسيج البشرة، وتقليل ظهور المسام الكبيرة والخطوط الدقيقة، مما يساعدك في الحصول على بشرة أكثر سلاسة، ومكياج موحد غير لامع طوال اليوم.
NYX Professional Makeup Shine Killer
يعد هذا البرايمر من NYX، الحل النهائي لمشكلة لمعان البشرة الدهنية وسيلان المكياج وعدم ثباته لفترة طويلة، لا سيما في الأجواء الحارة. لذلك، قبل البدء بتطبيق مستحضرات المكياج، قومي بتطبيق هذا البرايمر للحصول على مظهر متألق ومكياج ثابت لا تشوبه شائبة. فهو يزيل اللمعان ويحد من إفراز الزيوت الزائدة ويقلل من ظهور المسام والخطوط الدقيقة.
Make Up For Ever Step 1 Skin Equalizer Primer
يتميز هذا البرايمر من Make Up For Ever بتركيبته التي تعمل على معالجة مجموعة كبيرة من مشاكل البشرة، لا سيما مشكلة البشرة الدهنية، فيمنحك مكياجاً ثابتاً طول اليوم، رغم الرطوبة والأجواء الحارة، ويحافظ على إشراقة البشرة وتألقها.
Urban Decay De-Slick Complexion Primer
هذا البرايمر من Urban Decay ذو اللون البيج الشفاف، يعمل بشكل فاعل على امتصاص الزيوت الزائدة في البشرة وتنعيم المسامات، فيضمن لك مكياجاً ثابتاً من الصباح وحتى ساعات المساء، مما يجعله خياراً مثالياً لذوات البشرة الدهنية خلال الأجواء الحارة.
Revlon PhotoReady Perfecting Primer
هذا البرايمر من Revlon سهل التطبيق وذو تركيبة خفيفة وسلسة، ويعمل على التقليل من ظهور المسام، فيضمن لك مكياجاً متألقاً لساعات طويلة، كما تمت صياغته بتقنية الـHD Filer، التي تحول دون لمعان البشرة وتجعل مظهر البشرة مثالياً وخالياً من الشوائب، لا سيما عند التقاط الصور.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.