العناية بالقدمين... أهم الخطوات والخلطات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 يونيو 2019 01:42 مساءً - تتعرض القدمان بين الحين والآخر لمشاكل عديدة، نتيجة عوامل مختلفة، من أبرزها نوع الأحذية، العادات اليومية، النظام الغذائي وغيرها... لذلك تتطلب قدماك عناية خاصة بشكل دائم، وذلك للحفاظ على صحتهما وجمالهما، وأيضاً جمال أظافر القدمين، لا سيما خلال الصيف، حيث تنتعلين الأحذية المفتوحة التي تسلط الضوء على قدميك وأظافرك. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك أهم الخطوات والخلطات الطبيعية للعناية بالقدمين.

العناية بالقدمين



أهم خطوات العناية بالقدمين



تتعدد خطوات العناية بالقدمين، ويجب الالتزام بها للحفاظ على قدمين صحيتين وجميلتين، في مقدمها الحرص على انتعال أحذية مريحة، بحيث لا تسبب ظهور البقع السوداء أو البثور المائية وغيرها من الشوائب المزعجة. ثانياً، يجب نقع القدمين أسبوعياً في مزيج من الماء الفاتر والملح لمدة 20 دقيقة. من ثم، استخدام حجر الخفاف وفرك القدمين به جيداً، لإزالة الجلد المكدس الأسود وخلايا الجلد الميت. كذلك، ينبغي تجفيف القدمين جيداً بعد غسلهما وترطيبها بشكل جيد بكريم الترطيب الملائم، إضافة الى ضرورة قص الأظافر بمقص خاص وإزالة طبقة الجلد الزائد حول الأظافر، مما يمنع اسمرار المنطقة المحيطة بأظافر القدمين، ويمنح القدمين مظهراً أنيقاً.

تنظيف وترطيب القدمين



خلطات طبيعية للعناية بالقدمين



خلطة الليمون الحامض والسكر

اخلطي نصف كوب من الليمون الحامض وملعقتين كبيرتين من السكر. افركي بالخليط المنطقة الواقعة بين الأصابع لدقائق عدة، حتى يتغلغل الخليط جيداً فيها. بعدها، شطفي قدميك بالمياه الفاترة. ستعمل هذه الخلطة على منع تكدس الجلد الميت والتخلص من خلايا الجلد الميت.

خلطات طبيعية للعناية بالقدمين



خلطة الكركم والزبادي

امزجي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة كبيرة من الزبادي. حركي المكونات جيداً وادهني بها قدميك واتركيها لمدة ربع ساعة. من ثم اغسلي قدميك على الطريقة الاعتيادية. ستعمل هذه الخلطة على تبييض القدمين وتفتيح المنطقة المحيطة بالأظافر.



خلطة الفازلين

غالباً ما تتعرض القدمان للجفاف، لا سيما خلال الصيف، نتيجة انتعال الأحذية المفتوحة وتعرضهما للغبار، بالتالي من المهم جداً ترطيبهما بالشكل الكافي، من خلال دهنهما بطبقة سميكة من الفازلين ولفّهما بكيس بلاستيكي لمدة ساعة. كما بإمكانك تطبيق الفازلين على قدميك قبل النوم وتركه حتى صباح اليوم التالي، ومن ثم تشطيفهما بماء الورد جيداً.

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